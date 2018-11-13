الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستضافت إمارة منطقة الرياض في قصر الحكم اليوم, الاجتماع الأول لأمناء مجالس المناطق, بمشاركة وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق وذلك من منطلق اهتمام وزارة الداخلية، لتبادل الخبرات في كل ما يخص العمل في مجالس المناطق والمجالس المحلية بالمحافظات، وآلية تشكيل لجان المجالس، والاستفادة من التجارب الناجحة في كل مجلس من خلال مناقشتها في هذه الاجتماعات .وأوضح الأمين العام لمجلس منطقة الرياض المكلف عادل بن عبدالمحسن الحمدان, أن مثل هذه الاجتماعات هي فرصة لتبادل الخبرات والمعلومات في سبيل تطوير أعمال المجالس بما يحقق تطلعات قادة هذه البلاد حفظهم الله للمساهمة في مسيرة التنمية والعمل على خدمة المناطق في جميع المجالات التنموية والارتقاء بمستوى الأداء وجودة ما تقدمه من خدمات للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة .// انتهى //18:09ت م0219