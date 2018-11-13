بيروت 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسعمت الاعتصامات والمسيرات الحاشدة اليوم مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان استنكاراً لتصاعد العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة .ورفع اللاجئون الفلسطينيون اللافتات المنددة بالعدوان الإسرائيلي والمطالبة بتحرك دولي عاجل لوقف المجازر التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة .وطالب المعتصمون والمشاركون بالمسيرات بوحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي، مؤكدين أن الوحدة الفلسطينية هي الكفيلة وحدها بوضع حد للسياسة العدوانية الإسرائيلية المتواصلة والمتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة .كما طالب اللاجئون الفلسطينيون خلال تحركهم اليوم في نداءات عاجلة مؤسسات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الاسلامي بالعمل على إغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي الذي وصفته بالوحشي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.من جهتها، عدت اللجان الشعبية الفلسطينية في بيان أن تصاعد العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني يشير وبصورة لا تقبل الشك أن الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة لا تعمل من أجل السلام وليست مستعدة لتحقيق سلام عادل وشامل في منطقة الشرق الأوسط استنادا لقرارات الشرعية الدولية.// انتهى //18:10ت م0220