المدينة المنورة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسحصدت جامعة طيبة بالمدينة المنورة أمس, المركز الثاني والجائزة الفضية في فرع توظيف وخدمة المرأة في جائزة الأداء الحكومي المتميز بالمدينة المنورة, فيما حصلت على المركز الثالث والجائزة البرونزية في فرع متابعة تنفيذ المشروعات, حيث حظيت برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة.وتسلّم الجائزة, معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني، موضحاً أن الجائزة تأتي ترجمة لحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, للتشجيع نحو التميز على مستوى المؤسسات والهيئات والأفراد، لإيمانهما العميق والراسخ بقدرة أبناء الوطن على أن يكونوا دائماً في مصاف التميز والريادة، وهو ما يشجعهم على بذل كل ما في وسعهم، والتنافس في خدمة الوطن، وتحقيق الإنجازات ليكونوا على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم‪.‬وأعرب معاليه عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة المدينة المنورة وسمو نائبه على رعايتهما للحفل وتكريم الفائزين، مضيفاً أن الجامعة ستعمل على تحسين خدماتها المقدمة للمستفيدين وتطويرها بما يتوافق مع أهداف وسياسات الجائزة‪.‬// انتهى //18:11ت م0221