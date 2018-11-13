تونس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساتهم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أطرافاً لم يحددها "بتغليب المصالح الإقليمية والدولية والرغبة في التموقع" على "حساب مصالح الشعب الليبي" مؤكداً ان ذلك له تداعيات وخيمة على ليبيا ودول الجوار وخاصة بلاده تونس.وحث في كلمة القاها اليوم في مؤتمر دولي حول ليبيا يعقد في باليرمو الايطالية على تنسيق الجهود بين المتدخلين كافة في الشأن الليبي في إطار خطة الأمم المتحدة كونها المرجعية الوحيدة للشرعية الدّولية، مؤكداً أنّ أمن ليبيا واستقرارها هو من أمن تونس وأنّ "الحلّ السياسي الشّامل وقيام دولة قويّة قادرة على بسط نفوذها على كامل التراب الليبي هي مسألة وثيقة الصلة بالأمن القومي لتونس ".وأكد ثقته في قدرة المجتمع الدولي على المساهمة في دفع الحوار بين الأطراف الليبية وتكوين حزام داعم ومُساعِد لتحقيق تطلعات الشّعب الليبي في إعادة بلاده إلى موقعها الطبيعي، كدولة مستقرة مزدهرة وعامل استقرار لكامل المنطقة.// انتهى //18:16ت م0222