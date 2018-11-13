شبوة 05 ربيع الأول 1440هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسقال وزير الثروة السمكية اليمني فهد كفاين إن سفناً إيرانية تعمل على مضايقة الصيادين اليمنيين وتهددهم في المياه اليمنية، ومنها مياه البحر الأحمر.ودعا الوزير اليمني المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته في إيقاف تجاوزات إيران الفضّة ووقف تدخلها في الشأن اليمني ودعمها لميليشيا الحوثي الانقلابية .واوضح ان ما تقوم به ميليشيا الحوثي الانقلابية من "تعسف ضد الصيادين واختطافهم وإخفائهم قسرياً ومنعهم من مزاولة مهنتهم بتدخل ودعم إيراني واضح وسافر"، خلال تدشينه مع محافظ شبوة اليمنية اللواء الركن علي الحارثي لتوزيع 100 قارب صيد على صيادي المحافظة.// انتهى //18:18ت م0224