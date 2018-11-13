القاهرة 05 ربيع الأول 1440هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم أعمال الملتقى الثاني للإدارات الانتخابية في الدول العربية في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة تحت شعار (تسجيل الناخبين)، بمشاركة وفد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء في اليمن برئاسة الدكتور علي الزامكي رئيس قطاع العلاقات الخارجية باللجنة.وأوضح المستشار بالمندوبية الدائمة لليمن لدى جامعة الدول العربية أحمد عجروم في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية أن الملتقى أحد أنشطة التعاون القائمة بين الجامعة والبرنامج الانمائي للأمم المتحدة الذي سيناقش على مدى يومين سبل تعزيز التعاون وخلق قنوات للتواصل بين الإدارات الانتخابية العربية والمنظمات الاقليمية والدولية العاملة في هذا المجال وتشجيع تبادل الخبرات الانتخابية.وذكرت الوكالة أنهُ من المقرر أن يقدم الوفد اليمني غدًا عرضًاً يوضح جهود اليمن في تصحيح السجل الانتخابي ومراحل الاصلاح والعوائق التي تقف أمام استكمال تنفيذ مشروع اصلاح السجل الانتخابي الالكتروني في اليمن.// انتهى //18:21ت م0225