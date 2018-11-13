عدن 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسلقي سبعة من عناصر ميليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم اليوم, وجرح عشرات آخرين، اثر العمليات العسكرية التي تواصل خلالها قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في مركز مديرية باقم شمالي محافظة صعدة.وذكر ركن التسليح في اللواء الخامس حرس حدود العقيد اليمني وليد الصالحي في تصريح لموقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن قوات اللواء نفذت عملية عسكرية تكللت بالسيطرة على نقطة السداد والسيطرة النارية على مثلث باقم، مؤكداً أن قوات الجيش الوطني باتت على مقربة من إدارة أمن المديرية.وأكد أن المعارك أسفرت عن مصرع 7 من عناصر الميليشيا وجرح عشرات أخرين، فيما أسرت قوات الجيش اليمني اثنين من عناصر الميليشيا أحدهما مصور قناة المسيرة.وأوضح العقيد الصالحي أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تواصل عمليات الدعم الجوي المكثف لقوات الجيش، واستهدفت تعزيزات الميليشيا القادمة من مركز المحافظة، مما أسفر عن تدمير ثلاث آليات قتالية تابعة للميليشيا الانقلابية.وفي ذات السياق، دعا قائد اللواء الخامس حرس حدود اليمني العميد صالح قروش أبناء محافظة صعدة عموماً ومديرية باقم خصوصاً إلى سرعة التخلي عن جماعة الموت والارهاب الحوثية، والانضمام إلى الشرعية او التزام الحياد، لافتاً الى ان الجيش سيصدر عفواً شاملاً عن كل من لم تتلطخ يديه بدماء الجيش.// انتهى //18:24ت م0226