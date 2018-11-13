الرباط 05 ربيع الاول 1440 ه موافق 13 نوفمبر 2018 م واسافتتحت اليوم في مقر المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" بالرباط أعمال الندوة الرابعة حول الفلاحة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية التي تعقدها الإيسيسكو، بالتعاون مع لجنة العلوم والتكنولوجيا من أجل التنمية المستدامة والشبكة الإسلامية الدولية لتقنية المعلومات .ويتضمن جدول أعمال الندوة مناقشة عدد من القضايا والموضوعات ذات الصلة بتحديات القطاع الفلاحي في العالم الإسلامي، واستراتيجيات الأمن الغذائي في إطار أهداف التنمية المستدامة، والتكنولوجيات الزراعية، إضافة إلى مناقشة محاور الزراعة الدقيقة وتقنياتها الحديثة، ومجالات انعدام التكافؤ بين الزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا الحيوية في العالم الإسلامي .ويشارك في هذه الندوة خبراء من دول المغرب العربي و افريقيا و اسيا.// انتهى //18:26ت م0227