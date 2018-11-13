عدن 05 ربيع الأول 1440هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسالتقى رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك اليوم بعدن فريق الأمم المتحدة الإنمائي لبحث المستجدات الأخيرة والأنشطة الإغاثية والإنمائية للأمم المتحدة في اليمن.ورحب رئيس الوزراء اليمني بالفريق الأممي الذي ضم مسؤولة الشؤون السياسيّة، للأمم المتحدة الشرق الأوسط وغرب آسيا يوني كيم، ومستشارة البرامج التنموية ميلاني هاونشتين، والمدير القطري للبرنامج الانمائي للأمم المتحدة في اليمن أوكي أوتسما، بالإضافة إلى القائم بأعمال مكتب البرنامج للأمم المتحدة في عدن وليد باهارون.وأكد عبدالملك تعاون الحكومة اليمنية مع البرنامج في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي ومكافحة الفساد والفقر وتوفير الحماية والصحة والوقاية من الأوبئة والأمراض، في مرحلة إعادة الإعمار في بلاده، بدعم من الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية.من جهته، أكد الفريق الأممي على العمل بشكل كبير مع الحكومة اليمنية، فيما يحقق الفائدة المرجوة لليمنيين الذين بات معظمهم بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية مع تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية.// انتهى //18:28ت م0228