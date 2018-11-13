نجران 05 ربيع الأول 1440هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسبدأت الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بمنطقة نجران اليوم، بتوزيع كسوة الشتاء لـ 550 أسرة مستفيدة من خدماتها، وذلك ضمن مشروع "الشتاء الدافئ"، ويستمر أسبوعين.وأفاد المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده محمد عطيف، أن المشروع يأتي ضمن المبادرات المجتمعية والمشاريع التي تقوم بها الجمعية، وذلك انطلاقاً من واجبها الديني والاجتماعي تجاه المستفيدين من برامج ومشاريع الجمعية.// انتهى //18:34ت م0230