الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستقبل معالي وزير التعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور أحمد بن محمد العيسى في مكتبه أمس, مدير الصندوق الكشفي العالمي جون قيقان, الذي نقل لمعاليه تحيات جلالة الملك كارل جوستاف السادس عشر ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي، وشكر فخامته لجمعية الكشافة العربية السعودية على جهودها وتفعيلها للمشروع الكشفي العالمي "رسل السلام".وأشاد مدير الصندوق الكشفي العالمي خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، بدور الكشافة السعودية في وصول المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام" إلى المليار ساعة عمل منذ شهر يوليو الماضي من خلال تفعيلها لمختلف مجالات المشروع الذي انطلق من المملكة العربية السعودية في شهر سبتمبر عام 2011 بإرادة ورؤية من حكومة المملكة، ومشاركة من مختلف دول العالم، أسهمت تلك الساعات والمبادرات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الحالية للتنمية المستدامة، عاداً المشروع من أهم البرامج التربوية الكشفية التي تعزز مكانة الكشافة في قلوب الشباب الناشئ، وإدراك أهمية دورهم على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، وجعلهم أكثر نفعاً وتأثيراً في مجتمعاتهم .وأثنى قيقان خلال اللقاء, بالدعم الذي تجده الكشافة السعودية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –, مؤكداً رغبة المنظمة الكشفية العالمية، والصندوق الكشفي العالمي بالمشاركة في المؤتمر الكشفي "الكشفية وحماية البيئة", تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - خلال شهر جمادى الثاني القادم، الذي يدرك العالم الكشفي أهميته خاصة وأن جمعية الكشافة العربية السعودية رائدة في مجال المحافظة على البيئة من خلال المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها الذي يُعد أحد أهم التجارب الرائدة عالمياً في ذلك المجال، وشهد في الفترة الأخيرة تطوراً في كثيراً من برامجه وفعالياته بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030، التي وضعت البيئة والتنمية المستدامة أحد أهدفها الرئيسة.وعد اختيار المنظمة الكشفية العالمية ممثلة في لجنة التقييم العالمية GSAT , الكشافة السعودية كأحد المنظمات لهذا التقييم مؤشر على الحضور البارز والفاعل للكشافة السعودية على مختلف المستويات فضلاً عن جودة ما تقدم .// انتهى //19:20ت م0244