الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم, سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف الجنابي.ورحب الأمين العام في بداية اللقاء, بالدكتور قحطان الجنابي، مباركاً له تعيينه سفيراً لبلاده لدى المملكة، متمنياً له التوفيق والسداد في مهمته الدبلوماسية .وجرى خلال اللقاء, بحث العلاقات الثنائية والتعاون بين مجلس التعاون وجمهورية العراق، وسبل تطويرها في جميع المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق.// انتهى //19:21ت م0245