طرابلس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسقال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، إن فكرة الملتقى الوطني موجودة في خطة العمل التى أقرها مجلس الأمن في سبتمبر الماضي.وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزاراء الإيطالي جوزيبي كونتي، تمنينا أن يعقد الملتقى الوطني عقب اللقاءات التحضيرية التي قامت بها البعثة وشملت 77 منطقة ومشاركة 7 آلاف ليبي، حيث وجدنا استعداد قوي من مختلف المناطق، الا ان أحداث العنف "المؤسفة" في ليبيا في الفترة التي أعقبت اللقاءت التحضيرية تسببت في تأجيل انعقاد الملتقى الوطني، لكن الظروف مواتية لانعقاد الملتقى بعد بدء تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاح.وأكد سلامة، إنه لا حل عسكري في ليبيا، موجهًا رسالة إلى الليبيين قائلاً: ليس هناك إلا حل سياسي ينبغي أن تبحثوا عنه أنتم، كما أن تأخره كل يوم أمر غير طبيعي، غير سليم وغير مفيد لأولادكم الذين أجتمع بهم كل يوم.وبين، على هامش مشاركته في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، إن هناك مشكلة تتعلق بالشرعية والاتهام المتبادل بشأنها، مشيرًا إلى أن الحل هو الاحتكام للإرادة الشعبية، بحسب بيان مقتضب نشرتها البعثة الأممية.وطالب الليبين بالتسامح وأن "نُقبل على الأرض الليبية في ملتقى للجميع تقرر فيه الخطوات التالية، ثم تحتكمون للإرادة الشعبية".// انتهى //19:33ت م0249