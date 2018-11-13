الطائف 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسدشنت إدارة تعليم الطائف ملتقى العلوم الأول "نحو التميز في تدريس العلوم", بحضور عدد من القيادات التعليمية ومشرفي قسم العلوم وأكثر من 70 معلما من المكاتب الداخلية, وذلك بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف .وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي, أهمية العلوم في الحياة ودورها في تقدم الأمم والشعوب، مشيراً إلى ضرورة تأهيل المعلمين وصولًا لأعلى درجة من الكفاءة التدريسية وانطلاقًا من رؤية المملكة 2030 ، مقدماً شكره وتقديره لإدارة الإشراف التربوي - قسم العلوم - في الإعداد لهذا الملتقى .ويهدف الملتقى إلى تجويد بيئات التعلم، من خلال عرض ومناقشة العديد من أوراق العمل المتخصصة حول مادة العلوم واستعراض التقنيات الحديثة في تدريسها, بالإضافة إلى تحسين تعليم العلوم في مدارسنا وبناء جسور التواصل بين المعلمين في الميدان والمساهمة في النمو المهني للمعلمين والاطلاع على آخر المستجدات في تعليم العلوم وتوظيف التقنية في تعليم العلوم .وتناولت الورقة الأولى, التعلم المستند إلى الدماغ للدكتور محمد خير السلامات, فيما قدم حامد المالكي ورقة تدريس العلوم في ضوء نتائج منتدى المعلمين الدولي, ثم ورقة المستجدات التربوية في مناهج العلوم المطورة لعبدالله الخالدي مشرف العلوم, فورقة حول استخدام التقنية في تعليم العلوم لعادل الطويرقي .فيما اشتملت الجلسة الثانية, ورشة بعنوان "تأملات في الممارسات التدريسية داخل حجرة الصف لتحسين تعليم العلوم", قدمها رئيس قسم العلوم منصور عيد النفيعي, ثم ورشة فعالية التقويم لتحسين تعليم العلوم للمشرف التربوي تركي السواط .وفي اختتام الملتقى الذي نظمه قسم العلوم بإدارة تعليم الطائف, تم تكريم المشاركين .// انتهى //19:34ت م0250