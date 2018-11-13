الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في مقر الأمانة العامة بالرياض اليوم، مع نائب سفير المملكة المتحدة لدى المملكة العربية السعودية ريتشارد أوبنهايم .وتم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز علاقات التعاون والصداقة التاريخية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة في مختلف المجالات، في إطار الحوار الاستراتيجي القائم بين الجانبين، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق .// انتهى //19:35ت م0251