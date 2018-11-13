الأمم المتحدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسحثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، جميع الأطراف في غزة، لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وذلك في ضوء التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع غزة.وأكد المتحدث باسم الامين العام في بيان ان غوتيريش يتابع عن كثب آخر التطورات الأمنية في غزة، مشيراً إلى أن المنسق الخاص للأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف، يعمل عن كثب مع مصر وجميع الأطراف المعنية لاستعادة الهدوء.// انتهى //19:36ت م0252