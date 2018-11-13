الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساجتمع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ، في مكتبه بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، اليوم ، مع سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة جورج راناو .وهنأ الأمين العام السفير جورج راناو بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى المملكة العربية السعودية، متمنياً له التوفيق والنجاح في مهمته الدبلوماسية.وتم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون المشتركة بين مجلس التعاون وجمهورية ألمانيا الاتحادية، وسبل تطويرها في جميع المجالات، بالإضافة الى تطورات الأوضاع في المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //19:44ت م0253