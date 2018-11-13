الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسرفع الدكتور محمد بن احمد الغامدي, خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -, بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينه مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.وعبر الدكتور الغامدي, عن بالغ تقديره لمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي وللمسؤولين في الوزارة على دعمهم وحسن ظنهم.‏// انتهى //19:47ت م0255