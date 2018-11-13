الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساختتمت الجامعة العربية المفتوحة في المملكة العربية السعودية مساء اليوم، مبادرتها "تقدر تتعلم", التي تأتي ضمن مسار جودة الحياة لتحقيق رؤية المملكة 2030, ايمانا منها بأن التعليم حق للجميع.وشملت المبادرة, 30 دورة تعليمية مجانية بعدة مجالات تستهدف جميع شرائح المجتمع في ست مناطق بالمملكة هي ( جدة, الرياض, حائل, الأحساء, الدمام, المدينة المنورة ), حيث تسعى من خلالها الجامعة بتقديم التعليم والتدريب لشرائح المجتمع المختلفة لتطوير مهارتهم بما يخدم الوطن .وأوضح مدير الجامعة العربية المفتوحة في المملكة الدكتور علي الشهراني, أن المبادرة تأتي في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية لتقديم التعليم العالي بأعلى معايير الجودة وبأقل رسوم دراسية ممكنة واستكمالاً للدور الكبير الذي قامت به بتقديم 750 منحة دراسية مختلفة شملت أسر الشهداء والمعسرين والمتفوقين خلال الخمس سنوات السابقة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 مسار ( جودة الحياة ) وما يوليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ, للتعليم من اهتمام كبير نحو التطوير .يذكر أن الجامعة أقامت دورة جماهيرية ضمت أكثر من 150 مستفيدا بشكل مجاني ضمن هذه المبادرة .// انتهى //19:54ت م0256