بريدة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، خلال زيارته لمحافظة عيون الجواء اليوم ، عدداً من المشروعات بالمحافظة التي تجاوزت 600 مليون ريال ، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وعدد من مديري الإدارات الحكومية في المنطقة.وفور وصول سموه لمقر الحفل المقام بميدان الاحتفالات بالمحافظة ، بدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى محافظ عيون الجواء محمد بن عثمان العساف كلمة رحب فيها بسموه ورعايته لهذه المناسبة ، مبدياً مشاعر البهجة والسرور على محيا أهالي المحافظة .وأشار إلى أن رعاية وتدشين سموه لمثل هذه المشروعات التنموية والخدمية تؤكد منهج القيادة في تلمس احتياجات المحافظات وتنميتها ، مقدماً شكره وامتنانه لسموه ، داعياً الله أن يديم على بلادنا أمنها وأمانها واستقرارها ، وأن يديم وطننا عزيزاً شامخاً.إثر ذلك, قُدم عرض مرئي عن محافظة عيون الجواء وماتحتويه من مميزات تراثية وتاريخية مثل صخرة عنترة بن شداد ، والقرية التراثية القديمة ، والآبار القديمة والمشاقيق التي تعد من العجائب ، وما نالته المحافظة من تطور ملحوظ ومميز ، حتى أصبحت مقصداً للزوار لما تحتويه من مرافق بلدية وحدائق مميزة.عقب ذلك, قدم أهالي محافظة عيون الجواء كلمة ألقاها نيابة عنهم المهندس خالد بن محمد المطلق التي حمد الله فيها على أن منَ الله علينا بقيادة حكيمة منذ الملك المؤسس عبدالعزيز - رحمه الله - ، حتى هذا العهد عهدنا الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -.وأوضح المهندس المطلق أن محافظة عيون الجواء تزخر برجال أكفاء خدموا الوطن ووقفوا مع المؤسس في توحيد المملكة ، وكانت لهم اليد بعد الله في بسط الرخاء والاستقرار ، لافتاً الانتباه إلى أننا نعيش في هذا اليوم لحظات سعيدة بتشريف سمو أمير منطقة القصيم ، وزيارته للمحافظة وتدشين عدداً من المشروعات التنموية ، منوهاً بجهود المحافظ على متابعته لمشروعات المحافظة ، مقدماً شكره لكل من بذل واجتهد في دعم وترسية مشروعات المحافظة .بعد ذلك, قدم برومو ترحيبي بمناسبة مقدم سموه وزيارته للمحافظة , ثم تحدث الدكتور سليمان العيدي في كلمته عن عيون الجواء وتاريخها وحضارتها ، ورجالاتها الذين خدموا الدين ثم الوطن ، والشعار في الجاهلية مثل عنترة بن شداد ، وامرؤ القيس ، وزهير بن ربيعة ، الذين ذكروها وتغنوا في عيون الجواء.وتطرق إلى ما تمتاز به المحافظة من خصوبة أرضها الزراعية ، وتميزها بالنقوش الثامودية والآثار التاريخية ، والجامع الشهير في البلدة التراثية والمجلس اللذين أعيد ترميمها ، مستعرضاً ما نالته المحافظة من تطوير ودعم تنموي من حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - على مر تاريخها حتى عهدنا المبارك بقيادة خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - ، داعياً الله في ختام حديثه أن يبارك في الجهود ، وأن ينصر جنودنا على الحدود.بدوره, دشن سموه حزمة من المشروعات التنموية في محافظة عيون الجواء بقيمة إجمالية بلغت 600662530 ريالاً ، حيث شملت مشروعات صحية بتكلفة إجمالية بلغت 215.917.9920 ريالاً ، ومشروعات بلدية بلغت 77.160.898.65 ريال ، منها ترميم الديرة القديمة ، وزفلته وإنارة وأرصفة ، ومشروعات للمياه والصرف الصحي بالمحافظة 207.605.018 ريالاً ، ومشروع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بالمحافظة بتكلفة 3.000.000 ريال ، ومشروع إسكان محافظة عيون الجواء بتكلفة إجمالية بلغت 69.328.474 ريالاً , بعد ذلك قدم أوبريت إنشادي بهذه المناسبة.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في كلمته بهذه المناسبة أن هذه المحافظة الغالية تشكل لؤلؤة من العقد الفريد بين محافظات المنطقة , ناقلاً سموه مشاعر المحبة والتقدير من قائد هذه البلاد المباركة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - لأهالي محافظات ومراكز المنطقة , مؤكداً أن هذه الزيارة الملكية وتدشين المشروعات بعشرات المليارات ماهي إلا دليلاً قاطعاً على اهتمام القيادة الرشيدة - أيدها الله - بأبنائها لمواصلة المسيرة نحو تحقيق الطموحات المنشودة , مشيراً إلى أن هذه البلاد حباها الله برجال أوفياء من أبناء الوطن وقامت بتكاتفهم مع مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله -, تحت شعار التوحيد وتحكيم كتاب الله وسنة رسوله وخدمة الحرمين الشريفين.وأشار سموه إلى أن المحافظة تعد من المواقع المتميزة في المنطقة وتستحق مزيداً من الأفكار لتعزيز الاستثمار بها ووضع رؤوس الأموال لتنمية وتعزيز الجانب التسويقي بها لما تمتلكه من مواقع تاريخية وسياحية ومساحات , مباركاً للجميع تدشين المشروعات التنموية بأكثر من 600 مليون ريال , مقدماً شكره للجهود المبذولة, سائلاً الله عز وجل التوفيق والإعانة , داعياً المولى سبحانه أن يديم على هذه البلاد نعمة الأمن والآمان والنماء الدائم ، وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي.وفي نهاية الحفل, تسلّم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة من محافظ عيون الجواء ، كما تسلّم تقريراً موجزاً عن مشروعات البلدية بالمحافظة من أمين القصيم بالإنابة المهندس محمد بن علي المندرج ، ورئيس بلدية محافظة عيون الجواء المهندس نداء بن ماضي الحربي.// انتهى //19:54ت م0257