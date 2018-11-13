أبوظبي 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسالتقى سفير اليمن في أبوظبي المهندس فهد المنهالي اليوم، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون التنمية الدولية الإماراتي سلطان محمد الشامسي.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والدعم الاماراتي لليمن في المجال التنموي، ومناقشة نتائج زيارة وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي الإماراتية ريم الهاشمي إلى اليمن.وتطرق السفير اليمني خلال اللقاء إلى الأضرار التي تعرضت لها محافظة المهرة والمناطق المجاورة من العاصفة "لبان" التي ضربت المحافظة مؤخراً.من جانبه، أوضح المسؤول الأماراتي أن بلاده بدأت العمل في بعض المناطق المتضررة من العاصفة المدارية, بالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية.// انتهى //20:00ت م0258