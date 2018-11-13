البكيرية 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسنفذ فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية في الهيئة (تكامل) وبلدية البكيرية ، برنامجاً تدريبياً بعنوان (التعرف على فرص العمل في القطاع السياحي) .واستعرض البرنامج الذي نفذ بمقر بلدية محافظة البكيرية ، أوجه السياحة السعودية ودورها كنشاط اقتصادي من الأنشطة البارزة والواعدة في المملكة وضمن القطاعات الأساسية في رؤية المملكة 2030 ، مشيراً إلى أن قطاع السياحة يحظى بدعم واهتمام القيادة الرشيدة ما أسهم وسيسهم في توفير العديد من فرص الاستثمار وتوليد فرص العمل ، متطرقا لأبرز فرص العمل في هذا القطاع .وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح أن البرنامج يعد واحداً من عدة برامج تنفذها الهيئة من خلال المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية (تكامل) في القصيم، وتهدف إلى تحفيز الاستثمار السياحي وتوعية العاملين وراغبي العمل في القطاعات السياحية بالإضافة إلى تنمية القدرات والمهارات البشرية في المجال السياحي بالمنطقة، مؤكدا بأن هذه البرامج ستنعكس بشكل إيجابي مستقبلاً على الملتحقين من خلال تلبية احتياجات سوق العمل في القطاع السياحي.تجدر الإشارة إلى أن البرنامج يأتي ضمن البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مجاناً وتمنح بموجبها شهادات معتمدة للحضور.// انتهى //20:39ت م0262