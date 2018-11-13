السيح 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسينفذ مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح غداً برنامجاً توعوياً عن اضطرابات اللغة لدى أطفال ، بالتعاون مع شركة أرامكو السعودية ، وذلك في مقر المركز بحي العزيزية.ويتناول البرنامج العديد من المحاور التي تعنى بالتعامل المثالي مع الأطفال ، وشرح مفصل لآلية تقييم اضطرابات اللغة لدى الأطفال ، وعرض أهم العوامل التي تؤثر على تطور اللغة ، وإدراك المعنى الشامل للتواصل اللغوي ، ومعرفة مراحل التطور الطبيعي للغة ، والتعرف على أساليب التدخل العلاجي لاضطرابات اللغة لدى الأطفال.مما يذكر أن مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح أعد خطة لمختلف البرامج التوعوية التي تستهدف أفراد المجتمع ، والعمل على تقديم مختلف البرامج والخدمات لذوي الإعاقة لتخطي المعوقات التي تواجههم في حياتهم الاجتماعية.// انتهى //20:41ت م0263