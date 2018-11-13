حفر الباطن 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأعلنت غرفة حفر الباطن ممثلة بلجنة الإشراف على انتخابات الدورة الثالثة لمجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة أمس، إطلاق الحملات الإعلانية للمرشحين بضوابط محددة .جاء ذلك خلال أول اجتماع برئاسة رئيس اللجنة رضا بن صالح الغامدي، وحضور الأمين العام للغرفة أنور بن الشامي العنزي، ومدير فرع وزارة التجارة بحفر الباطن حاتم بن معيذف العنزي، والمرشحين، حيث وصل عدد المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الغرفة لـ 17 مرشحاَ، وتم اختيار ثلاثة مراقبين للمشاركة مع لجنة الأشراف لإنجاح العملية الانتخابية.وأوضح رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات ، أن اللقاء شهد العديد من المداخلات والتساؤلات عن سير العملية الانتخابية وفقًا للتعديلات الجديدة التي صدرت في جمادى الأولى الماضي على اللائحة، وأحقية الناخبين في اختيار مرشحين أثنين " مرشح واحد عن فئة التجار ومرشح واحد عن فئة الصناع "، كما منح مدير المؤسسة أو الشركة حق التصويت أذا كان اسمه مثبت في السجل التجاري ولديه تفويض مصدق من الغرفة التجارية .وأكد الغامدي أن الحضور كان مميزًا من قبل المرشحين، الذين تفاعلوا بشكل جيد مع التوجيهات وفقًا للنظام المعدل، مشيراً إلى أن الحملات الانتخابية ستبدأ اليوم وفق الاشتراطات والضوابط المحددة بالنظام والمبلغة لجميع المترشحين للتقيد بها .من جهة أخرى أكد الأمين العام لغرفة حفر الباطن أنور بن الشامي العنزي جاهزية لجنة الأشراف على الانتخابات وفريق العمل المشارك والأمانة العامة لانتخابات الغرفة والمحددة في يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و 13 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 20 و 21 نوفمبر 2018م ، التي ستبدأ الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً .وأضاف العنزي أنه تم توزيع المقرات للمرشحين داخل قاعة الانتخابات وفق "القرعة" وبحضور رئيس وأعضاء لجنة الاشراف على الانتخابات والمترشحين.// انتهى //20:43ت م0264