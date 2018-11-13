الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم منافسات الفردي لبطولة بيلاروسيا الدولية لكرة الطاولة بمدينة منسك وتستمر ستة أيام بمشاركة أكثر من 173 لاعبا يمثلون 37 دولة وهي ( السعودية - مصر– بيلاروسيا – الصين – ألمانيا – كوريا – السويد – الهند – تايلاند – اليابان – مصر – كازخستان – إيران – بولندا – هولندا – بلجيكا – فرنسا – روسيا – إيطاليا – اسكتلندا – سلوفاكيا – سنغافورا – تركيا – اوكرانيا – التشيك – الدنمارك – مصر – رومانيا – النمسا – هنجاريا – فلندا ).وشارك منتخبنا السعودي في اليوم الأول بمنافسات الفردي ، وتحت 21 سنة ويمثل منتخبنا كل من ( عبدالعزيز العباد – نايف الجدعي – علي الخضراوي – عبدالعزيز بوشليبي ) وتحت 21 سنة ( علي الخضراوي – عبدالعزيز بوشليبي )وجاءت النتائج منافسات اليوم الأول بفوز لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز العباد على لاعب المنتخب الصيني بعد مباراة قوية ولكن خبرة قائد منتخبنا العباد استطاع التغلب عليه بنتيجة 4-2 ، كما فاز لاعب منتخبنا الوطني علي الخضراوي على لاعب المنتخب الصيني بنتيجة 4-0 ، وفوز السعودي عبدالعزيز بوشليبي على لاعب المنتخب البلد المستضيف بلاروسيا بنتيجة 4-0 ، فيما خسر لاعب منتخبنا نايف الجدعي من لاعب المنتخب الصيني بنتيجة 4-3 بعد مباراة قوية من الطرفين .وفي منافسات فردي تحت 21 سنة ، فاز لاعب منتخبنا علي الخضراوي على لاعب المنتخب الدنماركي بنتيجة 3-2 ، وتستكمل غدا منافسات البطولة تحت 21 سنة ،ومنافسات الفردي للرجال .// انتهى //20:45ت م0265