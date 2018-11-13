حفر الباطن 05 ربيع الأول 1440هـ الموافق 13 نوفمبر 2018م واسنظمت إدارة التخطيط الاستراتيجي بجامعة حفر الباطن اليوم, ورشة عمل بعنوان "دور التخطيط الاستراتيجي في أداء الجامعات"، قدمها كل من مدير إدارة التوظيف في فرع وزارة الخدمة المدنية بالمحافظة سعود اللغيصم وأمين الغرفة التجارية بحفر الباطن أنور الشامي العنزي, بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور محمد بن عبد الله آل ناجي القحطاني .وناقشت الورشة عدداً من الموضوعات التي تخص التخطيط الاستراتيجي وأهم التجارب في هذا الشأن.وفي ختام الورشة كرم معالي مدير جامعة حفر الباطن المشاركين فيها .// انتهى //20:47ت م0266