تونس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسحذّر وزير الدفاع التونسي عبد الكريم الزبيدي من استمرار خطر الإرهاب في بلاده رغم أنّ الوضع الأمني يتسم بالاستقرار.وقال الزبيدي أمام لجنة القوات الحاملة للسلاح التابعة للبرلمان التونسي اليوم " إن خطر الإرهاب يبقى قائمًا وجديًا، في ظل تواصل وجود عشرات الإرهابيين بالمرتفعات الغربية التونسية وبعض الخلايا النائمة بالمدن، وتواجد عناصر إرهابية على الحدود التونسية الليبيّة".وأضاف أن الوحدات العسكرية التونسية في حالة استعداد بري وبحري تحسبًا لتسلّل عناصر إرهابية، مشيرًا إلى تواجد عناصر إرهابية على الحدود التونسية الليبية وفق معلومات متواترة منذ 14 شهراً.// انتهى //20:51ت م0268