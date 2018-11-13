لندن 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واس

اختتمت في جامعة لندن البريطانية اليوم، أعمال المؤتمر العالمي العاشر " القرآن الكريم .. النص ودراساته وترجماته"، التي استمرت يومين.

وشارك في المؤتمر، عدد كبير من الأكاديميين والمختصين بالدراسات القرآنية والترجمات من عدد من دول العالم، إضافة إلى عدد الجامعات أمريكية وأوروبية وعربية وأسيوية.

وناقش المؤتمر عدد من الموضوعات باللغتين العربية والإنجليزية تتعلق بالبلاغة القرآنية، وتفسير وفهم النص القرآني. كما قدمت أوراق علمية في المؤتمر في مجال ترجمة النص القرآني إلى عدة لغات ومعالجة فروق الترجمات الإنجليزية ومناهج القراءة الحداثية للقرآن.

وشارك مدير المركز الثقافي الإسلامي في لندن الدكتور أحمد الدبيان في المؤتمر ببحث بعنوان " نقد المنهج اللغوي لقراءة محمد شحرور المعاصرة للقرآن الكريم".

يذكر أن المؤتمر يأتي كثمرة للتعاون بين الملحقية الثقافية بلندن وكرسي الملك فهد بجامعة لندن.

// انتهى //

20:52ت م

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