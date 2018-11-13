لندن 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسرحبت الحكومة البريطانية بالمؤتمر الذي عقد اليوم في مدينة باليرمو الإيطالية حول مستقبل ليبيا.وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان اليوم، أن المؤتمر يأتي تأكيداً للدعم الدولي للخطوات التالية في تطبيق خطة عمل الأمم المتحدة، وفق ما حدده المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، للأمميين خلال الإيجاز الذي قدمه لمجلس الأمن الدولي يوم 8 نوفمبر الحالي وشمل مقترح عقد مؤتمر وطني في أوائل عام 2019م.وحث المتحدث جميع الليبيين والمجتمع الدولي إلى انتهاز هذه الفرصة من خلال التواصل التام مع الأمم المتحدة لتشجيع عملية أكثر شمولًا، سعيًا لتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات وطنية خلال العام القادم.وأكد مواصلة المملكة المتحدة التعاون عن قرب مع شركائها الدوليين دعماً لجهود المبعوث الأممي الذي يعمل تجاه تحقيق الهدف المشترك بأن تنعم ليبيا بالاستقرار وتكون قادرة على معالجة تحديات الهجرة والإرهاب وغيرها من التحديات التي تواجهها.// انتهى //21:05ت م0271