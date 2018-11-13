لندن 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأنهت مؤشرات الأسهم الأوروبية الرئيسة تعاملاتها اليوم على ارتفاع.وأغلق مؤشر "يورو ستوكس 50" القياسي الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.96 % ليصل إلى 3224.82 نقطة.وحقق مؤشر "داكس" الألماني ارتفاعاً بمقدار 146.78 نقطة ليصل إلى 11472.22 نقطة، فيما صعد مؤشري "آي أي اكس" الهولندي و "أي بي أي إكس 35" الإسباني 3.51 نقطة و 69.10 نقطة على الترتيب.// انتهى //21:05ت م0272