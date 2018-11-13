الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واساستُكملت اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بأربع مواجهات، جمعت الكوكب مع النجوم، والطائي مع النهضة، وضمك مع القيصومة، وهجر مع نجران.وتغلب هجر على نظيره نجران بهدف وحيد في المواجهة التي جمعت الطرفين على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وجاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق اللاعب فيصل الجمعان ليرتفع رصيد هجر إلى 22 نقطة في الصدارة مؤقتا ، في حين ظلّ نجران عند رصيده الحالي 17 نقطة في المرتبة الثامنة.وعلى ملعبه في خميس مشيط، حقق ضمك فوزاً على ضيفه القيصومة بهدف وحيد أحرزه اللاعب مشاري آل جبار، ليرتفع رصيد ضمك إلى 22 نقطة في المركز الثاني في المقابل بقي القيصومة عند رصيده الحالي 8 نقاط في المرتبة العشرين.وكسب فريق النهضة مضيفه الطائي بهدفين دون ردّ جاءت عن طريق المحترف المالي شيبان طراوري في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الطائي بحائل، ليرتفع رصيد النهضة إلى 12 نقطة في المرتبة الـ18 بينما توقف رصيد الطائي عند 12 نقطة في المرتبة الـ17 .وعلى ملعب نادي الشعلة في الخرج، تقاسم فريقا الكوكب والنجوم نقاط اللقاء عقب تعادلهم الإيجابي بهدف لمثله، وكان النجوم صاحب هدف السبق عن طريق المحترف الإيفواري هيرمان كواو قبل أن يدرك الكوكب التعادل بواسطة اللاعب سعيد الزهراني، ليرتفع رصيد الكوكب إلى 11 نقطة في المركز الـ19 ، فيما ارتفع رصيد النجوم إلى 13 نقطة في المركز الـ14.وكانت مباريات الجولة انطلقت أمس الأثنين بإقامة لقاء وحيد جمع الجيل مع العروبة على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية، حسمها الجيل بالفوز 3-0 ليرفع رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع فيما بقي العروبة عند رصيده الحالي 14 نقطة في المركز الـ13 .// انتهى //21:19ت م0275