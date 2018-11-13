الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسانتظم لاعبو المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم في المعسكر الإعدادي بمدينة الرياض ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الاستعدادي لتصفيات غرب آسيا التي ستقام في إمارة الفجيرة الإماراتية خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر المقبل بجانب منتخبي الكويت ولبنان .وأدى المنتخب أولى تدريباته التي حضرها نائب رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم لؤي السبيعي وعضوا مجلس الإدارة الدكتور تركي العواد وعمر باخشوين حيث أقيمت الحصة التدريبية على صالة معهد إعداد القادة في الرياض بقيادة المدرب مبارك الشهراني الذي حرص على الاجتماع باللاعبين وطالبهم بمضاعفة الجهد والعطاء في الفترة المقبلة لاقتراب موعد انطلاق التصفيات من أجل الظهور بالمظهر المشرف والالتزام بالتعليمات الصادرة من إدارة المنتخب.عقب ذلك انطلقت الحصة التدريبية بتأدية تمارين اللياقة والاحماء، ثم تقسيم اللاعبين إلى عدة مجموعات وإجراء بعض الجمل الفنية والتكتيكية باستخدام الكرة التي تركزت على التمرير السريع والتنفيذ الصحيح.واختتمت الحصة بإقامة مناورة على كامل الصالة ، ومن المقرر أن يؤدي المنتخب تدريباته غدًا الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية .// انتهى //21:50ت م0280