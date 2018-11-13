الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسعبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار غربي العراق، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى.وقدّم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيقة، مؤكدًا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيقة ضد مظاهر العنف والإرهاب والتطرف كافة.// انتهى //22:11ت م0282