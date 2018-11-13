الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واستختتم غداً مباريات الجولة الـ 12 بدوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الأولى لكرة القدم بـ5 مباريات .ففي المجمعة يستقبل المجزل ضيفه الوشم على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ولدى المجزل 14 نقطة بالمركز الحادي عشر ، بينما الوشم في المركز الثاني عشر أيضاً برصيد 14 نقطة.ويستضيف الشعلة نظيره أبها على ملعبه في الخرج، ولدى الشعلة 12 نقطة بالمركز الـ 16 برصيد 12 نقطة في المقابل أبها بالمركز الثالث برصيد 22 نقطة .ويلتقي العين مع نظيره جدة على ملعب مدينة الملك سعود الرياضية في الباحة، ولدى العين 18 نقطة بالمركز السادس ، فيما يأتي جدة رابعًا برصيد 20 نقطة.ويقام لقاء الأنصار والخليج على ملعب الأول في المدينة المنورة، حيث يحلّ الأنصار خامسًا برصيد 20 نقطة في حين يحلّ الخليج عاشرا برصيد 15 نقطة.ويحتضن ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء لقاء العدالة والجبلين، والعدالة في المركز الخامس عشر برصيد 13 نقطة بينما الجبلين في المركز السابع برصيد 18 نقطة.// انتهى //22:29ت م0287