‏عرعر 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسنظمت إمارة منطقة الحدود الشمالية مساء أمس ، ورشة عمل بعنوان ‏"دور مجالس المناطق في تحقيق رؤية 2030 ، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، ضمن مشروع مسائية الرؤية في منطقة الحدود الشمالية, قدمها المستشار في وكالة التنمية القطاعية والمناطقية بوزارة الاقتصاد والتخطيط مساعد بن عبدالله الحميدان، ومدير عام شؤون تطوير المدن والمناطق زياد بن محمد اليامي، وذلك على مسرح النادي الأدبي الثقافي بالمنطقة .وتحدث المحاضران عن أدوار وزارة الاقتصاد والتخطيط والأهداف الرئيسة والآثار المتوقعة لتمثيل الوزارة في مجالس المناطق ، ومن هذه الأهداف زيادة تفعيل دور الوزارة الفروع التابعة لها في التواصل مع الجهات ذات العلاقة، ودعم أعمال التخطيط التنموي على مستوى المناطق لتحقيق التنمية المناطقية المتوازنة ، ودعم التكامل بين خطط التنمية القطاعية على مستوى الدولة، وخطط التنمية على مستوى المناطق بما يتناسب مع خصائص كل منطقة كما تم استعراض دور وصوت المناطق في رؤية 2030.وتناول المشاركون العلاقة التشاركية وأشكالها" قطاعياً ومناطقيا" ، والعلاقات التشاركية لوزارة الاقتصاد والتخطيط مع مجالس وهيئات التطوير والإمانات .// انتهى //22:34ت م0288