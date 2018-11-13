نجران 05 ربيع الأول 1440هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسوقع فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران اليوم، مذكرة تعاون مع إدارة السجون بالمنطقة, وذلك بمقر الفرع بحي الفيصلية .ومثل فرع الشؤون الإسلامية مديرالفرع عبد الرحمن بن سعد العصيمي، فيما مثل إدارة السجون المقدم غرمان بن عبدالله العمري .وتهدف المذكرة إلى تكثيف العمل الدعوي من المحاضرات والبرامج والكلمات والدورات الأولية الموجهة للنزلاء والعاملين داخل السجن العام.وأوضح العصيمي، أن التعاون بين الجهتين يأتي انطلاقاً من مبادرة "سجوننا مسؤوليتنا جميعاً"، مشيراً إلى أن الفرع سيسعى إلى تطوير الشراكة مع الجهات المستفيدة من الخدمات التي تقدمها الوزارة.// انتهى //22:52ت م0289