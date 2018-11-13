القاهرة 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأعربت جمهورية مصر العربية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأوضاع في قطاع غزة، التي أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين، محذرةً من التبعيات السلبية الخطيرة لمواصلة تلك الدائرة المفرغة من التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وطالبت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته مساء اليوم، إسرائيل بالوقف الفوري لجميع أشكال الأعمال العسكرية، مشددًا على ضرورة وأد العنف والتصعيد لاستعادة الهدوء بشكل فوري.وأكد البيان أهمية الابتعاد عن كل ما يؤدي إلى تفاقُم الأوضاع الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقوض من إمكانية تحقيق السلام المنشود واستعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة.// انتهى //23:04ت م0291