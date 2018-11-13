الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسشرّف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم, حفل سفارة مملكة بلجيكا بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك في مقر السفارة بحي السفارات بالرياض .وكان في استقبال سموه في مقر الحفل سفير بلجيكا لدى المملكة دومينيك مينيور وعدد من المسؤولين بالسفارة.حضر الحفل وكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام القين وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي لدى المملكة.// انتهى //23:08ت م0294