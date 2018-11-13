جيزان 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأدى وكيل إمارة جازان للحقوق علي بن حسين عقيل عقب صلاة عصر اليوم بجامع قرية الشعفولية التابعة لمحافظة أحد المسارحة , صلاة الميت على وكيل رقيب محمد بن أحمد علي الراجحي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالحد الجنوبي في منطقة نجران دفاعاً عن دينه ووطنه.وعقب الصلاة نقل وكيل الإمارة للحقوق ، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله – لأسرة وذوي الشهيد الراجحي , كما نقل تعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته ، وأن يسكنه فسيح جناته ، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.وعبر ذو الشهيد الراجحي، عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده, مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة , سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها .وأدى الصلاة مع وكيل الإمارة للحقوق ، محافظ أحد المسارحة عبدالله بن محمد الريثي وعددًا من المسؤولين والمشايخ والأهالي.//انتهى//23:26ت م0295