عمّان 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسالتقى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في واشنطن اليوم، رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم.وبحث الجانبان بحسب بيان صادر عن الديوان الملكي الأردني، فرص تعزيز التعاون في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، وتوفير التمويل الميسر للأردن، وتحسين بيئة الأعمال والقدرة التنافسية للقطاعات التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.// انتهى //23:33ت م0296