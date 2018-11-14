الرياض 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسرعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض مساء اليوم, ملتقى العطاء العربي الخامس، إحدى "مبادرات زايد العطاء" بدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي تستضيفه جمعية الغد للشباب، تزامناً مع إعلان " الرياض " عاصمةً للعطاء العربي 2018 - 2019، تقديراً لجهود المملكة في مجال العمل الخيري والعطاء الإنساني.وبدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم قُدم عرض عن مبادرة زايد العطاء .عقب ذلك ألقى الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء الدكتور عادل الشامري كلمة بين فيها أن الملتقى يهدف إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الأنساني وتحفيز المؤسسات الحكومية والخاصة والغير ربحية وتأهيل الشباب للمساهمة في التنمية المجتمعية .وأعلن عن اختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت فيصل بن عبدالعزيز كفارسة للعطاء العربي تكريما لجهودها ودررها الريادي في الأعمال الخيرية .وأفاد أن الملتقى سيعمل على تطبيق أفضل الممارسات العالمية، وتبادل الخبرات والمعلومات حول الاتجاهات والتقنيات وتطبيقاتها في المسؤولية الاجتماعية، إضافة إلى إيجاد شراكة استراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص لتحفيز العطاء العربي كونه يستهدف المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والجمعيات الخيرية.كما ألقت صاحبة السمو الأميرة نوف بنت فيصل بن تركي، رئيسة مجلس إدارة جمعية الغد للشباب ، كلمة أشارت فيها إلى الأخوة والعروبة والقيم التي جمعت دولة الإمارات العربية المتحدة بالمملكة العربية السعودية مؤكدة على رابطة الدين والوفاء المتبادل والتحفيز بكل وعي وتعلم وتطور ومعرفة .وعبرت الأميرة نوف بنت فيصل ، عن تهنئتها لسمو الأميرة سارة بنت فيصل على اختيارها فارسة للعطاء ، مؤكدة على تاريخها في العطاء ودورها في نماء القيم والمبادرات الخيرية .وكرم سمو أمير منطقة الرياض عدداً من الشخصيات والجهات الداعمة , كما تسلم سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .وفي ختام الحفل أدلى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بتصريح صحفي قال فيه " أنا سعيد بالمشاركة هذا المساء مع جمعية الغد .. وفكرة تبني العطاء فكرة رائعة ولها أوجه متعددة أوجدتها بشكل واضح وسديد .. نحن نفخر في عالمنا العربي بوجود مثل هذه الأعمال والمملكة العربية السعودية قمة في العطاء فكل أعمالها عطاء للآخرين تفضل الآخرين على نفسها وهذا هو الإنسان السعودي .وأضاف : أنا بهذه المناسبة أهنئ صاحبة السمو الملكي الأميرة ساره الفيصل على الاختيار وهي كفئ له وقدمت عطاء كبير واستطاعت فعلاً أن توجد بصمات رائعة بالعمل الاجتماعي أرجو لها التوفيق إن شاء الله و العمر المديد ولجمعية الغد و رئيسة مجلس الإدارة الأميرة نوف ولجميع الأخوه العاملين في الجمعية وكذلك الأخوان الذين شاركونا من الإمارات التوفيق والسداد الدائم " .// انتهى //00:03ت م0297