موسكو 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسيشارك ديوان المراقبة العامة برئاسة معالي رئيس ديوان المراقبة الدكتور حسام بن عبد المحسن العنقري، في اجتماع المجلس التنفيذي الـ 71 للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، المقرر عقده في مدينة موسكو الروسية، يوم غدٍ ويستمر لمدة يومين.وتأتي مشاركة ديوان المراقبة، بصفته عضواً في المجلس التنفيذي للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي)، والنائب الثاني لرئيس المجلس التنفيذي للمنظمة، ورئيس اللجنة التوجيهية للتعاون بين المنظمة ومجموعة المانحين الدوليين، ورئيس لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية.وسيناقش في الاجتماعات العديد من الموضوعات المتعلقة بأنشطة منظمة "الإنتوساي" ومن أهمها الأهداف الاستراتيجية للمنظمة، بالإضافة إلى الميزانية السنوية والقوائم المالية، وكذلك استعراض التقارير المقدمة من اللجان المختلفة والمنظمات الإقليمية لمتابعة سير وتطور العمل في المنظمة.الجدير بالذكر أن معالي رئيس ديوان المراقبة العامة سيقدم تقريراً خلال مشاركته بالاجتماعات عن أنشطة لجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية واللجنة التوجيهية للتعاون بين المنظمة ومجموعة المانحين الدوليين، كما سيتم استعراض تقرير الأداء والمساءلة للفترة من 2017-2018م والمتعلق بإنجازات الخطة الاستراتيجية للمنظمة.// انتهى //01:29ت م0300