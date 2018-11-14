الرياض 5 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في قصر اليمامة اليوم، رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة تحقيقهم بطولة كأس آسيا للشباب، والتأهل لنهائيات كأس العالم 2019 في بولندا.وهنأ سمو ولي العهد مسؤولي ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم على ظهورهم المشرف وتحقيق كأس آسيا للشباب، والتأهل لكأس العالم، مؤكدا سموه أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم المملكة عالياً خلال مشاركاتهم القادمة في المحافل الدولية كافة.وفي نهاية الاستقبال كرم سمو ولي العهد رئيس وأعضاء الاتحاد السعودي لكرة القدم، والأجهزة الإدارية والفنية والطبية ولاعبي المنتخب السعودي للشباب لكرة القدم بمناسبة هذا الإنجاز.حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، ووكلاء رئيس الهيئة العامة للرياضة.// انتهى //01:29ت م0301