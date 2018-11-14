لندن 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسخطا الجنوب إفريقي كيفن أندرسون المصنف سادسًا عالميًا خطوة كبيرة نحو بلوغ الدور نصف النهائي لبطولة الماسترز الختامية لموسم 2018 لكرة المضرب، وذلك بفوزه الساحق على الياباني كي نيشيكوري التاسع 6-صفر و1-6، فيما أنعش السويسري روجيه فيدرر الثاني آماله بفوزه على النمسوي دومينيك تييم 2-6 و3-6 الثلاثاء في لندن في الجولة الثانية من منافسات مجموعة لايتون هيويت.وهو الفوز الثاني تواليًا لأندرسون (32 عامًا) بعد الأول على النمسوي دومينيك تييم 3-6 و6-7 (10-12) في الجولة الأولى، واقترب من إنجاز أول لاعب إفريقي يبلغ دور الأربعة في البطولة الختامية، فيما حقق فيدرر فوزه الأول بعد خسارته المفاجئة أمام نيشيكوري في الجولة الأولى.وتحسم بطاقتا مجموعة اللاعب الأسترالي السابق هيويت في الجولة الثالثة الأخيرة الخميس، حيث يلعب أندرسون مع فيدرر، ونيشيكوري مع تييم الذي خسر مباراته الثانية تواليًا.// انتهى //02:20ت م0303