نيويورك 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسجددت دولة الكويت اليوم تضامنها مع العراق حكومة وشعبًا في أي خطوة يتخذها لدحر "الإرهاب" وترسيخ الوحدة الوطنية العراقية مع الحفاظ على وحدة وسيادة الأراضي العراقية وسلامتها.جاء ذلك في كلمة الكويت بجلسة مجلس الأمن حول العراق والتي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي.ورحب العتيبي بالزيارة التي أجراها الرئيس العراقي برهم صالح إلى الكويت منذ يومين والتي تعكس تطور العلاقة بين البلدين والرغبة الصادقة والجادة لقيادتيهما في تعزيزها ونقلها إلى أفق أوسع لما فيه مصلحة وخير لشعبي البلدين.وأشار إلى أنه على الرغم من مواجهة العراق للعديد من التحديات في مرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي فقد استطاع الشعب العراقي إثبات قدرته على بناء وطنه ومواجهة تلك التحديات الماثلة أمامه ترسيخًا لمبدأ العمل الديمقراطي.وأضاف أن ذلك جاء بدءًا من إجراء انتخابات برلمانية في منتصف شهر مايو الماضي ومجريات اعتماد نتائجها وأعقبها تداول سلمي للسلطة ووصولاً إلى تشكيل الحكومة العراقية الجديدة وكان ذلك كله ضمن المدة الدستورية.وتقدم العتيبي باسم دولة الكويت بخالص التهنئة للعراق بمناسبة انتخاب برهم صالح رئيسًا للعراق، و محمد الحلبوسي رئيسًا لمجلس النواب، وتكليف عادل عبدالمهدي برئاسة الحكومة الجديدة.و أعرب السفير منصور العتيبي عن أمله في أن تنتهي الحكومة العراقية من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيلها فإن فترة ما بعد الانتخابات تعد مرحلة حاسمة للعراق آملا أن تشكل هذه التطورات الإيجابية صفحة واعدة وأن تنعكس إيجابًا على الوضع في العراق و المنطقة.// انتهى //03:34ت م0304