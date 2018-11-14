طرابلس 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأشاد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم بنتائج مؤتمر باليرمو الدولي حول الأزمة الليبية الذي اختتمت أعماله اليوم.وأوضح كونتي خلال مؤتمر صحفي أن مؤتمر باليرمو أدى إلى تقاسم التحديات بين الشعب الليبي وتقريب وجهات نظر الليبيين والمجتمع الدولي.وأضاف أن المؤتمر كان مبادرة جيدة لدعم الجهود الأممية لحل الأزمة السياسية في ليبيا.// انتهى //04:01ت م0305