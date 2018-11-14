نيويورك 05 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 13 نوفمبر 2018 م واسأغلقت الأسهم الأمريكية على تباين اليوم بتأثير خسائر في أسهم قطاع الطاقة وبوينج وبتأثير المكاسب المحدودة التي حققتها أسهم قطاع التكنولوجيا وتجدد الآمال في تحقيق تقدم في مباحثات التجارة مع الصين.وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 100.69 نقطة، أو ما يعادل 0.4 %، إلى 25286.49 نقطة، كما تراجع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.04 نقطة، أو 0.15 %، إلى 2722.18 نقطة، وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 0.01 نقطة إلى 7200.88 نقطة.// انتهى //04:23ت م0306