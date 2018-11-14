الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي ويفتتح أعمال سنة شوريَّة جديدة.. الاثنينالتغطية الإعلامية لزيارة خادم الحرمين للقصيم وحائل تحقق 20 مليون مشاهدة عالميةولي العهد يلتقي عددًا من أسر شهداء الواجبإنشاء لجنة وطنية للتغذية وتعديل معايير اكتتاب شركات التمويل .. مجلس الوزراء: دعم المملكة للقضية الفلسطينية.. مستمرأمير الرياض يرعى ملتقى العطاء العربيمركز الإنجاز والتدخل السريع يطلق برنامج (سفراء الإنجاز)وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريممركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع لكفالة أسر الأيتام في اليمنالمملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار العراقيةالدفاع المدني ينقذ 1480 شخصاً جراء الأمطار بمناطق المملكة.. ويشكل ثماني لجان لحصر الأضرارالقتل حداً لإرهابي قضية «تكفى يا سعد»تهديدات حوثية بتدمير ميناء الحديدةالعدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة وجهود مصرية لوقف التصعيدالنظام السوري يقر قانوناً للاستيلاء على أملاك المهجرينالبرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة// يتبع //06:04ت م0003