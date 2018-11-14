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الأربعاء 1440/3/6 هـ الموافق 2018/11/14 م واس
الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يلقي خطابه السنوي ويفتتح أعمال سنة شوريَّة جديدة.. الاثنين
التغطية الإعلامية لزيارة خادم الحرمين للقصيم وحائل تحقق 20 مليون مشاهدة عالمية
ولي العهد يلتقي عددًا من أسر شهداء الواجب
إنشاء لجنة وطنية للتغذية وتعديل معايير اكتتاب شركات التمويل .. مجلس الوزراء: دعم المملكة للقضية الفلسطينية.. مستمر
أمير الرياض يرعى ملتقى العطاء العربي
مركز الإنجاز والتدخل السريع يطلق برنامج (سفراء الإنجاز)
وزير الشؤون الإسلامية يعتمد خطة جائزة الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم
مركز الملك سلمان يوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع لكفالة أسر الأيتام في اليمن
المملكة تدين وتستنكر بشدة الهجوم الذي وقع بمحافظة الأنبار العراقية
الدفاع المدني ينقذ 1480 شخصاً جراء الأمطار بمناطق المملكة.. ويشكل ثماني لجان لحصر الأضرار
القتل حداً لإرهابي قضية «تكفى يا سعد»
تهديدات حوثية بتدمير ميناء الحديدة
العدوان الإسرائيلي يتواصل على غزة وجهود مصرية لوقف التصعيد
النظام السوري يقر قانوناً للاستيلاء على أملاك المهجرين
البرلمان التونسي يمنح الثقة للحكومة الجديدة
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