وركزت الصحف على عدد من الملفات الإقليمية والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدوليوقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الحل الأمثل ): رغم التقدم الجلي الذي يحرزه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن مع الجيش الوطني في كل مناطق اليمن ووصوله إلى معقل جماعة الحوثي الإرهابية فإنه يؤكد على عقد مباحثات سلام خلال الأسابيع المقبلة مع الانقلابيين ما يعطي دلالة واضحة على النيات السلمية التي ينويها وأن الحرب ليست الخيار الأساس أو الوحيد، فالأزمة اليمنية في أساسها مخطط إيراني وتنفيذ حوثي أراد الاستيلاء على اليمن ليكون محافظة إيرانية وشوكة في الخاصرة العربية.وواصلت : نيات إيران والحوثيين كانت ظاهرة للعيان منذ نشوء الأزمة، وأصبحت أكثر وضوحاً الآن إثر الممارسات الحوثية العبثية ضد مصالح الشعب اليمني بكل أطيافه، وما أدل على النيات الإيرانية - الحوثية هو تصريح أحد مسؤولي الميليشيا الإيرانية ولا نقول اليمنية فهي أبعد ما تكون عن الانتماء للشعب اليمني الأصيل، ذلك التصريح الذي يكشف عن نيات تلك الميليشيا أكثر مما هي مكشوفة بجعل الحديدة، التي بدأت بشائر نصر قوات التحالف والجيش الوطني اليمني تلوح في الأفق لاستعادتها، بجعلها حلب ثانية كمدينة مدمرة تماماً بمن فيها، هذا التصريح وحده يعطينا دلالة واضحة عن انتماء تلك الميليشيا العميلة أياً كان فهو بالتأكيد ليس ولاءً لليمن وشعبه بل ولاء للنظام الإيراني الذي يريد إشعال المنطقة لتحقيق أهدافه ومصالحه التي هو بعيد كل البعد عن تحقيقها.وختمت : لو كان للحوثي فكر سياسي لعرف أن العبث الذي ينفذه لحساب إيران لن يدوم بل أصبح على مشارف نهايته وأن الحل الوحيد الذي أمامه ليخرج من مأزقه هو الجلوس إلى طاولة المباحثات دون قيد أو شرط أو أجندات خارجية، فهو بذلك قد يحفظ شيئاً من ماء وجهه عوضاً عن الاستمرار في الغي الذي هو عليه.// يتبع //06:04ت م0004