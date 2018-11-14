وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( غزة.. تدهور متسارع.. وتصعيد خطير ): يعاني قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حماس بتمويل قطري، من الفقر والحصار الإسرائيلي الخانق برا وبحرا وجوا، ويقطن هذا الشريط الساحلي الضيق، الذي تبلغ مساحته 362 كيلومترا مربعا وهو من أكثر مناطق العالم اكتظاظا، نحو مليوني فلسطيني، ولذلك فإن نتائج أي حرب ستكون كارثية، خصوصا في عدد الضحايا من القتلى والجرحى.وأكملت : ومن هذا المنطلق حذرت السلطة الفلسطينية الجميع، خصوصا الدوحة التي تدفع باتجاه تصعيد المواقف في غزة عبر دعمها وتمويلها لحركة حماس في مسعى للانفصال بغزة بعيدا عن السلطة الفلسطينية، من خطورة هذه التوجهات على مستقبل الدولة الفلسطينية، ووصفت ما تفعله حماس بمحاولة تمرير «صفقة القرن» بأنه «مؤامرة» لن تمر.وعلى حركة حماس ومسؤوليها، خصوصا كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، أن يعوا جيدا أن صواريخهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع لن تغير من الأمر الواقع شيئا، ولكنها تزيد من أوجاع وآلام الفلسطينيين في غزة، الذين لا تتورع قوات الاحتلال عن قصفهم بأعتى آلياتها العسكرية.وختمت : وإذا كان الحال كذلك، فإنه بقليل من الحكمة والعقل يمكن تجنيب غزة حربا جديدة، ستكون نتائجها كارثية ومدمرة إنسانيا واقتصاديا وسياسيا كذلك.// انتهى //06:04ت م0006